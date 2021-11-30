Опубликовано видео с места ограбления банка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение банка, украв несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео с места происшествия.

Ограбление произошло в кредитном учреждении, расположенном на проспекте Космонавтов. Как уточняет канал, злоумышленники проникли в помещение ночью и вынесли оттуда примерно пять миллионов рублей. Пропажу денежных средств обнаружили работники банка, которые утром не смогли попасть внутрь, пришлось вскрывать дверь.