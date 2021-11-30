Опубликовано видео с места ограбления банка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение банка, украв несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео с места происшествия.
Ограбление произошло в кредитном учреждении, расположенном на проспекте Космонавтов. Как уточняет канал, злоумышленники проникли в помещение ночью и вынесли оттуда примерно пять миллионов рублей. Пропажу денежных средств обнаружили работники банка, которые утром не смогли попасть внутрь, пришлось вскрывать дверь.
Известно также, что минувшей ночью сработала сигнализация. Осуществляющие охрану банка сотрудники ЧОП прибыли к месту ЧП, однако дверь была закрыта. Ничего подозрительного охранники не заметили. Сейчас полиция ведет поиски грабителей.