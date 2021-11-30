Раскрыты подробности смерти пропавшей журналистки

Следственные органы не нашли признаков насильственной смерти журналистки Наталии Поповой. Тело женщины было обнаружено в Екатеринбурге, сообщает «Взгляд» со ссылкой на региональное управление СК.

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«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург <...> проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется», – говорится на сайте ведомства.

По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, полицейские, которые выезжали на место сотрудники также признаков криминала не обнаружили.

«Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем», – заявил он.

В свою очередь коллега Наталии Поповой – бывший главный редактор «Комсомольской правды – Екатеринбург» Ринат Низамов также отметил, что у истории не может быть криминальной составляющей.

«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперотвественная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», – заявил он.