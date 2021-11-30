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14 минут назад

Тысячи остались без света: что происходит в Крыму

Разбушевавшийся в Крыму штормовой ветер оставил тысячи жителей полуострова без электричества. Как сообщает РИА Новости, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают, а отключения света начались еще в ночь с 29 на 30 ноября.

Тысячи остались без света: что происходит в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего на территории региона произошло более 70 происшествий в 17 населенных пунктах — не местах не прекращают работать аварийно-восстановительные бригады. В МЧС отметили, что в результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из которых госпитализировали. Спасатели продолжают проводить комплекс превентивных мероприятий по минимизации последствий шторма.

Отмечается, что сейчас на территории Крыма действуют сразу несколько штормовых предупреждений из-за сильных дождей и ветра, порывы которого могут достигать 30 метров в секунду. В МЧС призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры осторожности. Особое внимание стоит уделить безопасности детей и пожилых людей.

Происшествия,МЧС,
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