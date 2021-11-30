Тысячи остались без света: что происходит в Крыму

Разбушевавшийся в Крыму штормовой ветер оставил тысячи жителей полуострова без электричества. Как сообщает РИА Новости, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают, а отключения света начались еще в ночь с 29 на 30 ноября.

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Всего на территории региона произошло более 70 происшествий в 17 населенных пунктах — не местах не прекращают работать аварийно-восстановительные бригады. В МЧС отметили, что в результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из которых госпитализировали. Спасатели продолжают проводить комплекс превентивных мероприятий по минимизации последствий шторма.