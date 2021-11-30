Появилось видео с места взрыва в частном доме в Люберцах

В подмосковных Люберцах в результате взрыва в частном доме пострадали два человека. ЧП случилось в ночь на вторник в дерене Торбеево. Жилое здание частично обрушилось. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
«По прибытию ПСЧ-231 было установлено, что в результате хлопка неизвестного происхождения произошло частичное обрушение частного дома (примерно на 2/3), возгорания не последовало», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли из разрушенной части строения ребенка, еще двое взрослых и один ребенок самостоятельно покинули дом до приезда спасателей.