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25 минут назад

Стали известны подробности смерти журналистки Поповой в Екатеринбурге

Следственные органы не усматривают признаков насильственной смерти журналистки Наталии Поповой, тело которой было обнаружено в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.

Раскрыты подробности смерти пропавшей журналистки
Фото: Е1.ruЕ1.ru

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург... проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется», – сообщается на сайте ведомства.

По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции также признаков криминала не обнаружили. «Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем», – подчеркнул он.

Пропавшую в Екатеринбурге журналистку нашли мертвой

Об отсутствии криминала сообщил и коллега Наталии Поповой – бывший главный редактор «Комсомольской правды – Екатеринбург» Ринат Низамов.

«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперотвественная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», – цитирует его «Комсомольская правда».

В последний раз в редакции e1.ru Попову видели в конце октября. Она сообщила, что собирается улететь отдыхать. После 16 ноября журналистка перестала выходить на связь. 29 ноября ее знакомые обратились в полицию, вечером было найдено тело журналистки.

В понедельник в УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявление о пропаже журналистки поступило в отдел полиции №9, сотрудники начали поиски. Позже портал e1.ru, где работала Попова, сообщил, что она скончалась.

Происшествия,Наталия Попова,СКР,МВД,Комсомольская правда,
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