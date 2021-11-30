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23 минуты назад

Ветер изогнул строительные леса в центре Москвы

Московская прокуратура 30 ноября начала проверку из-за угрозы обвала строительных лесов на проезжую часть. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Ветер изогнул строительные леса в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Зубовской улице в центре города. По данным Mash, строительные леса в несколько этажей накренились из-за сильного ветра и грозят рухнуть на дорогу.

Ранее строительные леса обвалились в центре Москвы в Большом Николоворобинском переулке. В результате два автомобиля получили повреждения.

Властям пришлось временно перекрыть движение от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка.

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