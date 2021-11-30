Ветер изогнул строительные леса в центре Москвы

Московская прокуратура 30 ноября начала проверку из-за угрозы обвала строительных лесов на проезжую часть. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на Зубовской улице в центре города. По данным Mash, строительные леса в несколько этажей накренились из-за сильного ветра и грозят рухнуть на дорогу.
Ранее строительные леса обвалились в центре Москвы в Большом Николоворобинском переулке. В результате два автомобиля получили повреждения.
Властям пришлось временно перекрыть движение от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка.