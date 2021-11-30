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28 минут назад

Из под завалов взорвавшегося дома в Люберцах спасли ребенка

Взрыв произошел в частном доме в Люберцах Московской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, из разрушенной части здания спасли восьмилетнего ребенка.

В частном доме в Подмосковье прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о хлопке в доме № 22 в деревне Торбеево поступило в оперативно-дежурную смену в 04:48 мск. Произошло частичное обрушение дома, пожара за взрывом не последовало. Спасенную из под завалов девочку передали бригаде скорой помощи.

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Еще один ребенок и двое взрослых выбрались из неразрушенной части дома самостоятельно, до прибытия спасателей.

Напомним, что 22 ноября три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном частном доме в Махачкале. В результате инцидента произошло возгорание строения. Среди пострадавших — двое детей.

Само здание принадлежит ЗАО «Декоративные культуры» и частично использовалось под жилье. Всего в нем жили шесть семей.

Происшествия,МЧС,РИА Новости,
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