В Приморье напавший на женщину медведь ранил еще одного человека

Медведь, напавший на женщину в городе Артем Приморского края, также ранил егеря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава городского округа Вячеслав Квон.

"К сожалению, медведь также напал на одного егеря, нанес ему повреждения, ему будет оказана всевозможная помощь, скорая выехала на место", - сказал он.

По словам главы округа, медведя обезвредили. Подробностей не сообщается, но, как пишут местные жители в комментариях, скорее сего, животное убили. Квон также опроверг сообщения местных СМИ о том, что в городе якобы бродят два медведя.

"Как нас заверили охотинспектора, медведь был один. По следам хорошо видно", - заключил он.