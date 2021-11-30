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10 минут назад

В Приморье напавший на женщину медведь ранил еще одного человека

Медведь, напавший на женщину в городе Артем Приморского края, также ранил егеря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава городского округа Вячеслав Квон.

В Приморье напавший на женщину медведь ранил еще одного человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"К сожалению, медведь также напал на одного егеря, нанес ему повреждения, ему будет оказана всевозможная помощь, скорая выехала на место", - сказал он.

По словам главы округа, медведя обезвредили. Подробностей не сообщается, но, как пишут местные жители в комментариях, скорее сего, животное убили. Квон также опроверг сообщения местных СМИ о том, что в городе якобы бродят два медведя.

"Как нас заверили охотинспектора, медведь был один. По следам хорошо видно", - заключил он.

Ранее в Артеме на одной из улиц обнаружили агрессивного бурого медведя. Животное напало на местную жительницу и скрылось. СЕйчас женщина госпитализирована с рваными ранами. В связи с инцидентом местные власти рекомендовали жителям Артема не выходить из дома без необходимости.

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