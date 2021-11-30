В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
4 часа назад

Ъ: четыре генерала Росгвардии заподозрены в хищениях

Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырёх генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Генералов Росгвардии заподозрили в хищении сотен миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии», — говорится в сообщении газеты.

Все подозреваемые офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость».

Подполковника МВД задержали с миллионной взяткой

Уточняется, что данная система должна была заработать к 2016 году, но так и не заработала.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина.

Происшествия,Виктор Самарин,Росгвардия,МЧС,СКР,МВД,Газета "Коммерсантъ",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители