Генералов Росгвардии заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырёх генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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«Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии», — говорится в сообщении газеты.

Все подозреваемые офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость».