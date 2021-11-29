Стало известно о пострадавших в Крыму в результате урагана

Шесть человек пострадали в Крыму в результате урагана.

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Как передает ТАСС, о четырех раненых сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, еще о двух пострадавших доложили в МЧС.

По словам Павленко, три человека были травмированы в Ялте в результате падения деревьев, они госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести. У одного из них врачи подозревают перелом позвоночника.

Четвертый пострадавший обратился в травмпункт, госпитализация ему не потребовалась.

В МЧС республики также заявили о пострадавших в Алуште и Симферопольском районе. Подробностей об их состоянии не поступало.