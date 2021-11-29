Стало известно о пострадавших в Крыму в результате урагана

Шесть человек пострадали в Крыму в результате урагана.
Как передает ТАСС, о четырех раненых сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, еще о двух пострадавших доложили в МЧС.
По словам Павленко, три человека были травмированы в Ялте в результате падения деревьев, они госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести. У одного из них врачи подозревают перелом позвоночника.
Четвертый пострадавший обратился в травмпункт, госпитализация ему не потребовалась.
В МЧС республики также заявили о пострадавших в Алуште и Симферопольском районе. Подробностей об их состоянии не поступало.
29 ноября на Крым обрушился сильнейший шторм, около 40 тысяч человек остались без света. Больше всего пострадали центральные районы Крыма и южный берег. До конца суток в регионе ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду.