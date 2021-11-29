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46 минут назад

Стало известно о пострадавших в Крыму в результате урагана

Шесть человек пострадали в Крыму в результате урагана.

Стало известно о пострадавших в Крыму в результате урагана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает ТАСС, о четырех раненых сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, еще о двух пострадавших доложили в МЧС.

По словам Павленко, три человека были травмированы в Ялте в результате падения деревьев, они госпитализированы с переломами и травмами различной степени тяжести. У одного из них врачи подозревают перелом позвоночника.

Четвертый пострадавший обратился в травмпункт, госпитализация ему не потребовалась.

В МЧС республики также заявили о пострадавших в Алуште и Симферопольском районе. Подробностей об их состоянии не поступало.

29 ноября на Крым обрушился сильнейший шторм, около 40 тысяч человек остались без света. Больше всего пострадали центральные районы Крыма и южный берег. До конца суток в регионе ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду.

Происшествия,Янина Павленко,МЧС,
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