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1 час назад

Около 56 тыс. человек остались без света в Крыму из-за сильных ветров

Около 56 тыс. человек в Крыму остались без электроэнергии из-за стихии, восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

В Крыму начались массовые отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне МЧС РФ по Крыму сообщило о том, что на Крым надвигается ураганный ветер, предупредив о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Без электроснабжения остаются около 36,9 тысячи человек. Мощность отключённых потребителей – 18,2 МВт. Максимально были обесточены порядка 56 тысяч человек", - указано в сообщении.

К восстановительным работам привлечены 69 бригад, состоящие из 238 специалистов и 75 единиц техники.

Ранее сообщалось, что сильнейший ураган, обрушившийся на турецкий Стамбул, пришел в Крым. Там ветер ломает деревья, начались перебои с электричеством. В Сочи введен трехдневный экстренный режим.

На Москву тем временем надвигается генуэзский циклон "Бенедикт", который принесет рекордные за 69 лет осадки.

Происшествия,МЧС,
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