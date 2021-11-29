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39 минут назад

Экстренное предупреждение: смертельный ураган из Турции накрыл Крым

Сильнейший шторм, бушевавший в Турции, добрался до Крыма. В регионе введен режим повышенной готовности.

Жителей полуострова просят не использовать транспорт и без экстренной необходимости не покидать дома в связи с резким ухудшением погодных условий. В Главном управлении МЧС республики заявили, что все экстренные службы готовы к отражению возможных последствий урагана.

Как сообщает РИА «Новости», ураганный ветер уже обесточил столицу региона Симферополь и близлежащие населенные пункты - Каштановое, Партизанское, Константиновку. Также частично обесточены Бахчисарай и Бахчисарайский район.

По данным МЧС, порывы ветра достигают 26 метров в секунду. Из-за ураганного ветра сработала автоматика защиты на трансформаторных подстанциях в Симферополе, что вызвало веерные отключения электричества.

В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение паромов через Севастопольскую бухту. Катера пока ходят по расписанию, но власти города пообещали, что держат наготове десять автобусов на случай остановки движения катеров.

Сильнейший за 69 лет циклон обрушится на Москву

Издание «КрымИнформ» информирует о массовых падениях деревьев в Симферополе, в большинстве случаев деревья падают на линии электропередач. Также ветер сносит части кровель и металлические заборы. Устранением последствий урагана уже занимаются три аварийные бригады муниципального бюджетного учреждения «Город».

В пресс-службе Совета министров Крыма сообщили, что глава республики Сергей Аксенов из-за урагана отменил вылет в Москву и все совещания, кроме совещания по погодному катаклизму.

Ранее сильнейший ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. В результате удара стихии погибли женщина и ребенок. Предположительно, их убило обломками рухнувшей крыши. Еще 9 человек пострадали.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,МЧС,Крыминформ,
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