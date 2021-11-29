Экс-сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в ходе первого заседания в Мосгорсуде по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, в том числе убийствах. Об этом «Интерфаксу» рассказала адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая.

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва» Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Как рассказал агентству ТАСС один из участников процесса, вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе.

Следующее заседание суда пройдет 30 ноября, на нем начнут допрашивать свидетелей и исследовать письменные материалы.