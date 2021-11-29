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50 минут назад

Экс-сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в ходе первого заседания в Мосгорсуде по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, в том числе убийствах. Об этом «Интерфаксу» рассказала адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая.

Экс-сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Как рассказал агентству ТАСС один из участников процесса, вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе.

Следующее заседание суда пройдет 30 ноября, на нем начнут допрашивать свидетелей и исследовать письменные материалы.

По делу бывшего сенатора проходят 20 фигурантов, в том числе его отец Рауль Арашуков, который, по версии следствия, создал преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также фигурантов дела обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца и сына Арашуковых задержали в январе 2019 года.

Происшествия,Рауль Арашуков,Анна Ставицкая,Мосгорсуд,Газпром,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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