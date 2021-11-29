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Россиянин въехал в "Пятерочку" верхом на коне и с шашкой

Елена Прошина
42 минуты назад

В поселке Карла Либкнехта Курской области мужчина попытался заехать в «Пятерочку» верхом на лошади, размахивая шашкой. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал Shot.

На записи видно, как мужчина и лошадь пытаются протиснуться в автоматические двери магазина.

Всадник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, объяснил прибывшим на место полицейским, что лошадь захотела хлеба, и он решил показать ей весь имеющийся в супермаркете ассортимент.

Правоохранители изъяли у всадника шашку и отправили ее на экспертизу для установления, является ли она холодным оружием. По результатам экспертизы инциденту будет дана правовая оценка.

Пока же в отношении нарушителя составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. От медосвидетельствования всадник отказался.

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