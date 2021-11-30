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1 час назад

Бывшего схиигумена Сергия признали виновным по трем статьям

Суд счел виновным экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права свободу вероисповедания, передает ТАСС.

Экс-схиигумена Сергия признали виновным по трем статьям
Фото: ТАССТАСС

«Признать Романова виновным по ч. 1 ст. 330 («Самоуправство»), ч. 3 ст. 148 («Нарушение права на свободу вероисповедания»), п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 («Склонение к совершению самоубийства») УК РФ», – цитирует судью Измайловского суда Москвы ТАСС.

Наказание бывшему служителю культа озвучат позже.

Бывший схиигумен был задержан в декабре 2020 года. Романов проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса. Его лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря монахиня Варвара вместе сестрами покинула обитель, отказавшись разделить позицию Романова.

Происшествия,Самоубийство,Николай Романов,ИТАР-ТАСС,
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