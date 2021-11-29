В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту

"Толпа на толпу": приезжие устроили массовую драку под Новосибирском

Вероника Полынина
53 минуты назад

В Новосибирской области произошла драка местных жителей с группой приезжих из ближнего зарубежья, сообщает издание «Тайга инфо».

Конфликт начался в ночном клубе «Вдали от жен и мужей» в городе Куйбышев из-за места на танцполе.

«Сначала была информация, что драться начали „один на один“, затем прошел слух, что нерусских было больше, а этот парень один. Потом собрались толпы и давай уже толпа на толпу биться», - пишет телеграм-канал «Инцидент. Новосибирск».

В качестве оружия дерущиеся использовали барные стулья.

В результате инцидента один из местных жителей оказался в больнице.

В центре Москвы произошла массовая драка

Кроме того, ночью неизвестные подожгли на парковке у клуба автомобиль BMW, предположительно, принадлежавший одному из участников конфликта. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

Происшествия,Видео,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители