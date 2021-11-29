"Толпа на толпу": приезжие устроили массовую драку под Новосибирском

В Новосибирской области произошла драка местных жителей с группой приезжих из ближнего зарубежья, сообщает издание «Тайга инфо».
Конфликт начался в ночном клубе «Вдали от жен и мужей» в городе Куйбышев из-за места на танцполе.
«Сначала была информация, что драться начали „один на один“, затем прошел слух, что нерусских было больше, а этот парень один. Потом собрались толпы и давай уже толпа на толпу биться», - пишет телеграм-канал «Инцидент. Новосибирск».
В качестве оружия дерущиеся использовали барные стулья.
В результате инцидента один из местных жителей оказался в больнице.
Кроме того, ночью неизвестные подожгли на парковке у клуба автомобиль BMW, предположительно, принадлежавший одному из участников конфликта. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».