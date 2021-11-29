Россиянин до смерти избил жену телевизором

Житель подмосковного Солнечногорска избил жену телевизором и магнитофоном, а после — набросился на нее с ножом. От полученных травам девушка скончалась, пишет kp.ru.

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По словам соседки погибшей, которая была у нее в гостях, в квартиру к девушке пришел муж. По словам женщины, он был в неадекватном состоянии и угрозами выгнал ее. Женщине пришлось покинуть помещение, но ее отец-инвалид и жена злоумышленника остались внутри. Спустя какое-то время соседка решила зайти обратно и увидела, что погибшая лежала на полу в крови, а ее отец, который был рядом c ней во время ссоры с супругом, заявил, что мужчина избил его тростью, когда он пытался заступиться за женщину.

«Последнее, что он помнил, как муж бросил на голову [жены] телевизор, потом магнитофон, а после схватил в руки нож», — рассказала соседка.

Как сообщает издание, врачи зафиксировали у россиянки пять ножевых ранений и открытую черепно-мозговую травму. Девушка скончалась после того, как ее доставили в Солнечногорскую центральную районную больницу.

По информации источника kp.ru., злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Соседи погибшей рассказали, что супруги постоянно ссорились, однако женщина прощала мужа и никогда не вызывала полицию, несмотря на постоянные побои.