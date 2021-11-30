Российскому следователю дали 13 лет за взятку

Ялтинский городской суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 100 тысяч долларов. Об этом во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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Экс-полицейский также оштрафован на 77 миллионов рублей. Он на десять лет лишен права занимать государственные должности.

По данным следствия, следователь через адвоката получил деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело на жительницу соседнего государства, которую обвинили в мошенничестве с земельными участками в Ялте.

В ходе расследования было выявлено еще два эпизода взяток. В июне 2016 года и марте 2018 года полицейский также через посредников получил взятки на общую сумму 400 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовных дел в отношении жителя Ялты.