В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
5 часов назад

Российскому следователю дали 13 лет за взятку в 100 тысяч долларов

Ялтинский городской суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 100 тысяч долларов. Об этом во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Российскому следователю дали 13 лет за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-полицейский также оштрафован на 77 миллионов рублей. Он на десять лет лишен права занимать государственные должности.

По данным следствия, следователь через адвоката получил деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело на жительницу соседнего государства, которую обвинили в мошенничестве с земельными участками в Ялте.

В ходе расследования было выявлено еще два эпизода взяток. В июне 2016 года и марте 2018 года полицейский также через посредников получил взятки на общую сумму 400 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовных дел в отношении жителя Ялты.

В прокуратуре уточнили, что уголовные дела в отношении трех посредников находятся на рассмотрении в Ялтинском суде.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,МВД,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители