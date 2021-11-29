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Подростки сломали лифт в многоэтажке и попали на видео

Александр Кузьмин
12 минут назад

В многоэтажке в Тольятти несколько подростков сломали лифт. Поступок молодых людей запечатлела камера видеонаблюдения, запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».

На кадрах видно, как один из участников инцидента подтягивается на верхней панели подъемного механизма и отрывает ее. Затем подростки и вовсе вышибли ее из стены. По данным телеканала, полиция не увидела в действиях тинейджеров ничего противоправного.

Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка заклеила камеры в подъезде жилого дома. При этом, чтобы не быть узнанной, пожилая женщина использовала зонт и черный пакет.

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