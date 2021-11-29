На Украине произошел взрыв на ТЭС

Седьмой энергоблок Бурштынской ТЭС на Украине выведен из строя после взрыва газопаровой смеси, пять человек пострадали, сообщила в понедельник Государственная служба по ЧС Украины (ГСЧС).

"28 ноября в 23:12 мск к спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о произошедшем взрыве на БуТЭС. По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что пять человек получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время седьмой энергоблок электростанции остановлен, вместо него подключен четвертый энергоблок.

Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. С 1 июля 2002 года станция отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе "Бурштынского острова" и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть ее мощностей работает на внутренний рынок Украины.