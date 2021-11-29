В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, пытавшихся незаконно продать шесть слитков золота на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, с ноября 2020-го по январь 2021 года обвиняемые незаконно отправили драгоценный металл из Хакасии в Красноярский край. Там они собирались продать его, однако 6 января 2021 года были задержаны сотрудниками ФСБ до того момента, как сделка состоялась. Слитки были изъяты в гараже одного из обвиняемых.