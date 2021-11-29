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Трое детей погибли при столкновении поезда с легковушкой на Алтае

Елена Прошина
1 час назад

Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Тальменском районе, cообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Трое детей погибли при столкновении поезда с легковушкой на Алтае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил источник, ДТП случилось на участке «Среднесибирская — Усть-Тальменская», неподалеку от села Луговое. В аварии пострадали еще два человека — женщина-водитель и один ребенок.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирский железной дороги отметили, что автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал. Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Машинист поезда использовал экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога выразила соболезнования родным в связи с трагедией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю, для ликвидации последствий ДТП привлекались 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

Происшествия,МЧС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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