Трое детей погибли при столкновении поезда с легковушкой на Алтае

Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Тальменском районе, cообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил источник, ДТП случилось на участке «Среднесибирская — Усть-Тальменская», неподалеку от села Луговое. В аварии пострадали еще два человека — женщина-водитель и один ребенок.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирский железной дороги отметили, что автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал. Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Машинист поезда использовал экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога выразила соболезнования родным в связи с трагедией.