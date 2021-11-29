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Загоревшийся на ходу автобус с людьми в Кирове сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Автобус с пассажирами загорелся на остановке «Администрация города» в центре Кирова. Снятые очевидцем кадры появились в сообществе «ЗК - ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН | КИРОВ» во «ВКонтакте». На опубликованной записи видно, что на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС.

«29.11.2021 около 10-00 поступило сообщение о том, что в г. Кирове, ул. Воровского, 39, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса (маршрут № 84). Пострадавших нет, во время движения в салоне находилось 25 человек, вышли самостоятельно до прибытия сил и средств», – говорится сообщении ГУ МЧС России по Кировской области.

Причины возникновения возгорания выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,
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