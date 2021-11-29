Загоревшийся на ходу автобус с людьми в Кирове сняли на видео

«29.11.2021 около 10-00 поступило сообщение о том, что в г. Кирове, ул. Воровского, 39, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса (маршрут № 84). Пострадавших нет, во время движения в салоне находилось 25 человек, вышли самостоятельно до прибытия сил и средств», – говорится сообщении ГУ МЧС России по Кировской области.