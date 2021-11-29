Пиротехническое шоу на матче ЦСКА с «Зенитом» попало на видео

Проходившая на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». На ней присутствовали около восьми тысяч зрителей. По данным канала, из-за фаер-шоу были задержаны более 400 человек. Руководство клуба ЦСКА осудило зачинщиков, а РПЛ запросила отчет у полиции по факту массового задержания. В Лиге заявили, что проведут тщательное расследование инцидента.