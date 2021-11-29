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Пожар на фабрике по производству масок в Ленобласти сняли на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

На фабрике «Фанема» по производству медицинских масок в Ленинградской области случился пожар. Видео инцидента публикует телеканал «360». Как уточняется, на расположенном в городе Коммунаре Гатчинского района предприятии, специализирующемся на производстве нетканых материалов, произошел взрыв, после чего возник пожар.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, возгорание потушено. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проводит дознание по факту случившегося. Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

Происшествия,Пожары,Видео,
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