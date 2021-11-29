Пожар на фабрике по производству масок в Ленобласти сняли на видео

На фабрике «Фанема» по производству медицинских масок в Ленинградской области случился пожар. Видео инцидента публикует телеканал «360». Как уточняется, на расположенном в городе Коммунаре Гатчинского района предприятии, специализирующемся на производстве нетканых материалов, произошел взрыв, после чего возник пожар.