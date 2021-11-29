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Нападение на курьера в Новосибирске попало на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Компания молодых людей напала на курьера у одного из жилых домов по улице Оловозаводской на левом берегу в Новосибирске. Видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «360».

Работника службы доставки втянули в перепалку, как только тот подъехал к подъезду. Во время конфликта обидчики распылили мужчине в лицо газовый баллончик.

Как сообщают в СМИ, один из нападавших был доставлен в полицию. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени причиненного вреда здоровью.

Происшествия,Криминал,Видео,
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