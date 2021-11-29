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Москвичу проломили голову во время драки между шестью мужчинами в центре столицы

Агентство «Москва»
57 минут назад

Мужчина получил тяжелые травмы головы во время конфликта на территории Тверского района столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В центре Москвы произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«28 ноября в 1:00 в полицию поступила информация о конфликте с участием шести человек возле остановки общественного транспорта на ул. 1-я Тверская-Ямская. Было установлено, что между двумя группами мужчин из двух и четырех человек произошла драка, в ходе которой серьезно пострадал москвич 1991 года рождения. Он был госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга, острой правосторонней субдуральной гематомой лобной области, субарахноидальным кровоизлиянием, а также с переломами затылочной и левой височных костей. Вечером того же дня полицейские задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который может быть причастен к причинению тяжких телесных повреждений потерпевшему», - рассказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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Расследование продолжается.

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