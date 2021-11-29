В центре Москвы произошла массовая драка

«28 ноября в 1:00 в полицию поступила информация о конфликте с участием шести человек возле остановки общественного транспорта на ул. 1-я Тверская-Ямская. Было установлено, что между двумя группами мужчин из двух и четырех человек произошла драка, в ходе которой серьезно пострадал москвич 1991 года рождения. Он был госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга, острой правосторонней субдуральной гематомой лобной области, субарахноидальным кровоизлиянием, а также с переломами затылочной и левой височных костей. Вечером того же дня полицейские задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который может быть причастен к причинению тяжких телесных повреждений потерпевшему», - рассказал собеседник агентства.