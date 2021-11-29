Епископ ударил священника во время литургии и попал на видео

Во время литургии в Андреевском мужском монастыре в Москве епископ ударил священника. Видео появилось в telegram-канале «Москва 24».
На кадрах можно увидеть, как епископ Мытищинский Феофилакт ударяет или замахивается на священника. Стоит отметить, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил епископа от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Московской патриархии подобное поведение не может иметь никаких нравственных оправданий.