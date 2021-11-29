Плачевное состояние инфекционной больницы в Петербурге показали на видео

Автор видео пролежала в инфекционном отделении около двух недель вместе с пятилетней дочкой. На снятых девушкой кадрах видны антисанитарные условия содержания пациентов. Также сопровождавшая дочу мама утверждает, что в больнице старые окна, из которых дует. постоянный холод, полы находятся не в надлежащем состоянии. Санузел ржавый, пятна на стенах, потолке и матрасах.

«Я бы хотела, чтобы губернатор обратил внимание на состояние больницы. Может быть, он не знает, не был или был, но где-то в другом отделении. Я не хочу никому мстить. Потому что против медперсонала и врачей я вообще ничего не имею. Мне и их жалко, что они в ужасных условиях работают, и детей, которые лежат в этой больнице», - поделилась петербурженка причиной публикации такого видео.