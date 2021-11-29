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Плачевное состояние инфекционной больницы в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Петербурженка сняла на видео условия, в которых приходится находиться пациентам детской инфекционной больницы №5 им. Филатова. Шокирующие кадры появились в telegram-канале «1703».

Автор видео пролежала в инфекционном отделении около двух недель вместе с пятилетней дочкой. На снятых девушкой кадрах видны антисанитарные условия содержания пациентов. Также сопровождавшая дочу мама утверждает, что в больнице старые окна, из которых дует. постоянный холод, полы находятся не в надлежащем состоянии. Санузел ржавый, пятна на стенах, потолке и матрасах.

«Я бы хотела, чтобы губернатор обратил внимание на состояние больницы. Может быть, он не знает, не был или был, но где-то в другом отделении. Я не хочу никому мстить. Потому что против медперсонала и врачей я вообще ничего не имею. Мне и их жалко, что они в ужасных условиях работают, и детей, которые лежат в этой больнице», - поделилась петербурженка причиной публикации такого видео.

Власти Санкт-Петербурга видео пока никак не комментируют.

Происшествия,Видео,Правительство Санкт-Петербурга,
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