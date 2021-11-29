Мужчина упал на прохожего с балкона в Санкт-Петербурге

Житель Санкт-Петербурга упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего. Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, около 23 часов в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей.

Фото: mos.ru mos.ru

Молодой человек вышел подышать свежим воздухом на балкон и упал прямо на мужчину, который прогуливался возле дома.

Приехавшие на место происшествия врачи диагностировали смерть упавшего с балкона мужчины. Попавший под него прохожий выжил, он отделался только ушибами, передает Пятый канал.