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Мужчина упал на прохожего с балкона 16-го этажа в Санкт-Петербурге

Вечерняя Москва
54 минуты назад

Житель Санкт-Петербурга упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего. Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, около 23 часов в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей.

Мужчина упал на прохожего с балкона в Санкт-Петербурге
Фото: mos.rumos.ru

Молодой человек вышел подышать свежим воздухом на балкон и упал прямо на мужчину, который прогуливался возле дома.

Приехавшие на место происшествия врачи диагностировали смерть упавшего с балкона мужчины. Попавший под него прохожий выжил, он отделался только ушибами, передает Пятый канал.

24 ноября рабочий скончался после падения с высоты на стройке в центре Москвы. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Трагический случай произошел на строительном объекте, который находится на Большой Почтовой улице. Молодой рабочий упал с высоты пятого этажа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, вскоре он умер от полученных травм.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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