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ЦСКА выступил с заявлением после задержания болельщиков клуба

Елена Прошина
11 минут назад

Московский ЦСКА выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков клуба после домашнего матча с петербургским «Зенитом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт ЦСК.

ЦСКА выступил с заявлением после задержания болельщиков клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, клуб пытается расследовать обстоятельства случившегося. Представители ЦСК находятся на связи с правоохранительными органами и болельщиками и прилагают все усилия, чтобы помочь всем, кто не был причастен к произошедшему.

В сообщении подчеркивается, что впервые за всю историю ВЭБ Арены во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Представители ЦСК осудили тех, кто участвовал в этих противоправных действиях, и подчеркнул, что невиновные не должны страдать.

«Мы будем контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также для наших болельщиков обеспечит бесплатную юридическую консультацию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что болельщики ЦСК устроили масштабное файер-шоу в концовке матча с «Зенитом». Сотрудники полиции в ответ на эту инициативу заблокировали болельщиков на трибуне «ВЭБ Арены», а потом стали обыскивать и увозить в отделы МВД.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал эту ситуацию. Он пояснил, что «заявление уже выпущено, точка зрения РПЛ изложена».

Происшествия,Ашот Хачатурянц,ЦСКА,ВЭБ,Зенит,МВД,Газета.Ru,
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