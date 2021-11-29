Работник «Листвяжной» объяснил молчание шахтеров о нарушениях

Работник шахты «Листвяжная» Николай Алимов, где в результате взрыва метана погиб 51 человек, назвал причины молчания шахтеров о постоянных нарушениях в беседе с «Лентой.ру».

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«Работать страшно, но зарплата хорошая и не надо далеко ездить. Получили наряд, переоделись и поехали. Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда», — поделился Алимов. По его словам, шахтер «не может топнуть ногой и отказаться от работы», так как из-за этого работникам могут грозить большие штрафы.

Кроме того, профсоюз в последнее время стал не так активен, как раньше, отметил горняк. «Сейчас уже люди не поднимутся, как в 1990-е. У нас даже если просто с плакатом постоишь — сразу скрутят», — добавил он. По мнению рабочего, профсоюзы предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а просто получают свой процент. «Всех посадили в кредитную кабалу, каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет», — заключил Алимов.