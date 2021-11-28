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В московском ресторане произошла массовая драка

Мослента
8 минут назад

В ресторане на юге Москвы в Бирюлеве минувшей ночью произошла массовая драка, в результате которой пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В московском ресторане произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, один из гостей заведения повздорил с диджеем. Для выяснения конфликта он позвал своих друзей. После приезда молодые люди начали всех избивать и использовать перцовый баллончик.

Отмечается, что пострадавшие получили переломы ребер, носа.

Ранее стало известно, что учащемуся одной из московских школ одноклассник проломил череп.

Происшествия,РЕН ТВ,
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