В московском ресторане произошла массовая драка

В ресторане на юге Москвы в Бирюлеве минувшей ночью произошла массовая драка, в результате которой пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным источника, один из гостей заведения повздорил с диджеем. Для выяснения конфликта он позвал своих друзей. После приезда молодые люди начали всех избивать и использовать перцовый баллончик.

Отмечается, что пострадавшие получили переломы ребер, носа.