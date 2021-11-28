Умер скандально известный экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов

Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Баринов более 12 лет проработал во ФСИН, отвечая за тыловые и финансово-экономические вопросы.
Причина смерти не уточняется.
После отставки в 2019 году бывшего чиновника осудили за взятки и приговорили к 3,5 По версии следствия, при строительстве «Крестов-2» в Петербурге он был в сговоре с гендиректором генподрядчика Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым. Он получил от них более 44 млн рублей за покровительство из госсредств, выделенных на строительство изолятора. Год назад Баринов вышел на свободу.