Умер скандально известный экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов

После отставки в 2019 году бывшего чиновника осудили за взятки и приговорили к 3,5 По версии следствия, при строительстве «Крестов-2» в Петербурге он был в сговоре с гендиректором генподрядчика Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым. Он получил от них более 44 млн рублей за покровительство из госсредств, выделенных на строительство изолятора. Год назад Баринов вышел на свободу.