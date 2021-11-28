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Умер скандально известный экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов

Ювелина Бернст
39 минут назад

Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Умер скандально известный экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов
Фото: TelegramTelegram

Баринов более 12 лет проработал во ФСИН, отвечая за тыловые и финансово-экономические вопросы.

Причина смерти не уточняется.

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После отставки в 2019 году бывшего чиновника осудили за взятки и приговорили к 3,5 По версии следствия, при строительстве «Крестов-2» в Петербурге он был в сговоре с гендиректором генподрядчика Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым. Он получил от них более 44 млн рублей за покровительство из госсредств, выделенных на строительство изолятора. Год назад Баринов вышел на свободу.

Происшествия,Виктор Кудрин,Николай Баринов,ФСИН,
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