В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Мигранты устроили поножовщину со стрельбой на подмосковном складе Wildberries

Газета.Ruиещё 3
25 минут назад

В поселке Случайный подмосковного городского округа Электросталь конфликт между трудовыми мигрантами закончился поножовщиной со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мигранты открыли стрельбу в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потасовка произошла на складе интернет-магазина Wildberries, кладовщики не поделили выручку. Представители одной из сторон конфликта приехали на встречу с огнестрельным и холодным оружием. В результате один человек был ранен, его доставили в больницу. Сотрудники полиции вычислили еще одного участника конфликта - он забыл на месте происшествия мобильный телефон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Кроме того, полицейские полагают, что кладовщики воровали элитные товары, доход от реализации которых и стал причиной раздора.

«Добро пожаловать в 90-е». Как сорвали убийство бизнесмена

Ранее стало известно, что МВД проводит проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в подмосковном Пушкине между мигрантами и двумя местными жителями.

Происшествия,Электросталь,МВД,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители