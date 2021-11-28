Мигранты открыли стрельбу в Подмосковье

В поселке Случайный подмосковного городского округа Электросталь конфликт между трудовыми мигрантами закончился поножовщиной со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Потасовка произошла на складе интернет-магазина Wildberries, кладовщики не поделили выручку. Представители одной из сторон конфликта приехали на встречу с огнестрельным и холодным оружием. В результате один человек был ранен, его доставили в больницу. Сотрудники полиции вычислили еще одного участника конфликта - он забыл на месте происшествия мобильный телефон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Кроме того, полицейские полагают, что кладовщики воровали элитные товары, доход от реализации которых и стал причиной раздора.