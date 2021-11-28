Появились новые подробности взрыва на шахте в Кузбассе

Количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

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По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. Из них 4 в тяжёлом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести и 46 в удовлетворительном, — отмечается в сообщении.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую и консультативную помощь клинических психологов и психотерапевтов.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что погибшие в шахте «Листвяжная» горноспасатели во время операции ушли слишком далеко и попали в зону с повышенной концентрацией угарного газа. Показатели превысили допустимую норму в десятки раз.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.