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Возросло число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

News.ru
15 минут назад

Количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Появились новые подробности взрыва на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. Из них 4 в тяжёлом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести и 46 в удовлетворительном, — отмечается в сообщении.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую и консультативную помощь клинических психологов и психотерапевтов.

В Ростехнадзоре назвали новую версию взрыва шахты в Кузбассе

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что погибшие в шахте «Листвяжная» горноспасатели во время операции ушли слишком далеко и попали в зону с повышенной концентрацией угарного газа. Показатели превысили допустимую норму в десятки раз.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

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