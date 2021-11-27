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Россиянин натравил на полицейских собаку

Lenta.ru
18 минут назад

Следователи возбудили уголовное дело в отношении россиянина, натравившего на полицейских свою собаку. Об инциденте со ссылкой на представителя СУСК России по Ростовской области сообщает РИА Новости.

Россиянин натравил на полицейских собаку
Фото: ТАССТАСС

Собеседник агентства уточнил, что 42-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По его словам, мужчина «проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка», и натравил на правоохранителей пса. Собака укусила одного из полицейских, оставив рану в районе предплечья.

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Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах пьяный мужчина натравил на россиянку свою бойцовую собаку. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как мужчина выходит из красной машины и открывает дверь собаке с криками «взять ее». Животное начинает лаять и нападать на женщину, а россиянин пытается отобрать у нее телефон.

Происшествия,ФСИН,СКР,РИА Новости,
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