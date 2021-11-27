Россиянин натравил на полицейских собаку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении россиянина, натравившего на полицейских свою собаку. Об инциденте со ссылкой на представителя СУСК России по Ростовской области сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что 42-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По его словам, мужчина «проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка», и натравил на правоохранителей пса. Собака укусила одного из полицейских, оставив рану в районе предплечья.