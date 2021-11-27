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Из шахты «Листвяжная» достали тела пятерых горняков

Елена Прошина
55 минут назад

Тела пятерых погибших горняков аварийной шахты «Листвяжная» в Кузбассе подняли на поверхность. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

Из шахты «Листвяжная» достали тела пятерых горняков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте "Листвяжная" горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров. Тела подняты на поверхность», - рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что таким образом с момента аварии на шахте на поверхность доставили тела 11 погибших. Три из них принадлежат горноспасателям.

Авария на «Листвяжной» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительной версии, в одной из штолен шахты взорвался метан.

Ранее МЧС подтвердило гибель 51 человека - 46 шахтеров и пяти горноспасателей. Госпитализированы 58 человек, в том числе 15 горноспасателей. Четверо из пострадавших находятся в реанимации.

Начальник участка «Листвяжной», где произошло ЧП, Сергей Герасименок заявил, что не знает о жалобах работников шахты на опасные условия работы. Позднее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что родственники погибших при взрыве шахтеров сообщили о высокой концентрации взрывоопасного метана в выработках.

Происшествия,Сергей Цивилев,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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