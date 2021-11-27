СМИ: Руководство шахты «Листвяжная» заклеивало датчики уровня метана

На шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек, задолго до ЧП фиксировали превышение уровня метана. Об рассказали опрошенные РБК шахтеры и машинисты дизелевозов.

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Рабочие передали изданию фото и видео датчиков из шахты, на которых видно превышение показателей метана в августе и ноябре.

Данные датчики шахтеры получают непосредственно перед сменой и сдают после работы. Горняки утверждают, что приборы проклеивали скотчем изнутри, чтобы исказить опасные показатели.

«Они просто перемычат эти датчики, и все. Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели», — рассказал машинист Артем Симон.

По его мнению, для аварии было много предпосылок. Лава 823 (подземная горная выработка) была опасна уже с сентября, когда в ней зарегистрировали превышение нормы по содержанию метана.

«Доходило до того, что руководство заклеивало нам скотчем газоанализаторы, чтобы мы ехали работать», — рассказал рабочий.

Бывший руководитель одной из угольных шахт подтвердил, что цифры датчиков превышают норму.

«Если показания метана не с проходки, то это слишком много. Взрыв происходит при 5–6%», — отметил он.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницу попали десятки рабочих.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. В нарушении норм безопасности обвинили директора шахты и его заместителя.