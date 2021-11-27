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Горнорабочий из шахты «Листвяжной» случайно опоздал на смену в день ЧП

Lenta.ru
46 минут назад

Горнорабочий из шахты «Листвяжной» Николай Бублис случайно опоздал на утреннюю смену в день взрыва и помог спасти нескольких товарищей. Рассказ шахтера публикует Telegram-канал SHOT.

Рабочий из «Листвяжной» опоздал на смену в день ЧП
Фото: ТАССТАСС

По словам Бульбиса, он забирал из стирки спецодежду, поэтому приехал ко второй вахте. Когда горнорабочий был готов спуститься в шахту, бригада услышала хлопок, и от входа повалил черный дым.

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«[Из шахты] вышел первый человек весь в грязи, в пыли, через раз дышал. Вышел и упал. Он сказал, что в шахте еще люди», — вспоминает Бульбис.

Горнорабочий рассказал, что почти сразу после ЧП все, кто был на месте, включились в спасатели (самоспасатель — индивидуальное спецсредство — прим. «Ленты.ру») и решили спускаться за пострадавшими, находящимися в зоне доступности.

«Мы метров 200-300 спустились и увидели: недвижимый человек лежит, фонарь горит. Мы его подняли и понесли. Первый раз мы вывели шесть человек», — сказал он.

По словам Бульбиса, рабочие возвращались в шахту еще несколько раз и выводили людей, рискуя жизнью.

«Газ шел несколько месяцев. Об этом говорили, отказывались работать. Устно нам рассказывали о договоренностях на повышенную концентрацию, но никаких бумаг на подпись мы не видели. Заставляли работать», — отмечает шахтер.

Бульбис указал, что главная проблема — отсутствие паритета между руководством и горняками. Горнорабочий обратил внимание, что сейчас шахтеры не могут пожаловаться в Ростехнадзор и вступать в конфликт с начальством, так как они рискуют лишиться не только заплаты, но и работы.

Арестованы все обвиняемые по делу о взрыве на «Листвяжной»

Ранее на шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы. По данным властей, в шахте нет пожара, что облегчит ведение поисковой операции. В МЧС отметили, что не оставили идею охладить шахту за счет бурения отверстия к месту взрыва. Подобная мера должна ускорить процесс поиска горняков.

О происшествии на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, в результате ЧП погиб 51 человек, пострадали 63. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин посчитал причиной гибели людей взрыв метана из-за возникшей искры.

Происшествия,Дмитрий Демешин,Ростехнадзор,МЧС,Lenta.ru,
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