Арестованы все обвиняемые по делу о взрыве на «Листвяжной»

Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года начальника участка кузбасской шахты «Листвяжная» Сергея Герасименока, сообщает ТАСС. Таким образом суд отправил под арест всех фигурантов дела о взрывах на шахте в Кузбассе. Кроме Герасименока обвиняемыми по делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов, а также инспекторы Ростехнадзора — Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. Никто из них не признал вину.
Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года, — приводит агентство решение судьи.
По данным следствия, он допустил нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также как и его коллега Вячеслав Семыкин, он обвиняется в халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
По словам представителя СК РФ в суде, своею вину Герасименок не признал. Перед заседанием он заявил, что жалобы от шахтеров на условия труда и нарушения ему не поступали.
Ранее стало известно, что количество горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная», увеличилось с 11 до 15 человек. Все они госпитализированы с отравлением.
Сегодня, 27 ноября, возобновилась поисковая операция. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, концентрация метана в шахте снижается, пожара там нет.
Горноспасатели, погибшие в результате аварии на шахте, будут посмертно награждены орденами Мужества. Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что они до конца исполнили свой долг.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.