Арестованы все обвиняемые по делу о взрыве на «Листвяжной»

Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года начальника участка кузбасской шахты «Листвяжная» Сергея Герасименока, сообщает ТАСС. Таким образом суд отправил под арест всех фигурантов дела о взрывах на шахте в Кузбассе. Кроме Герасименока обвиняемыми по делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов, а также инспекторы Ростехнадзора — Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. Никто из них не признал вину.

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Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года, — приводит агентство решение судьи.

По данным следствия, он допустил нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также как и его коллега Вячеслав Семыкин, он обвиняется в халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По словам представителя СК РФ в суде, своею вину Герасименок не признал. Перед заседанием он заявил, что жалобы от шахтеров на условия труда и нарушения ему не поступали.

Ранее стало известно, что количество горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная», увеличилось с 11 до 15 человек. Все они госпитализированы с отравлением.

Сегодня, 27 ноября, возобновилась поисковая операция. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, концентрация метана в шахте снижается, пожара там нет.

Горноспасатели, погибшие в результате аварии на шахте, будут посмертно награждены орденами Мужества. Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что они до конца исполнили свой долг.