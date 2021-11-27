Директора шахты «Листвяжная» отправили в СИЗО

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков арестован по делу о взрыве и гибели 51 шахтера и спасателя. Об этом сообщает ТАСС.

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«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 января», - заявил судья.

Махраков не признал вину.

Следствие утверждает, что он был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв.

Представители СКР ходатайствовали об аресте директора шахты. По их мнению, на свободе Махраков может «воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрываться от правосудия».

Сергей Махраков заверил суд, что не собирается бежать из Росси и просил о домашнем аресте.

Заместитель директора шахты Андрей Молостов также не признал свою вину.

Следователь ходатайствовал об аресте Молостова, заявив, что тот ранее приобрел билеты за рубеж. Обвиняемый пояснил, что собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей и должен был вернуться 17 декабря.

Сергея Махракова и Андрея Молостова обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Утром 25 ноября на шахте произошла авария на глубине 250 метров. Жертвой ЧП стал 51 человек - 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Еще 64 работника получили ранения.

В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.