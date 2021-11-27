Взрывы прогремели на российском заводе боеприпасов

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, возгорание произошло в одном из цехов.
Слышны взрывы, рассказал источник. По его сведениям, пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.
В Дзержинске находится ФКП «Завод имени Свердлова», которое производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.
22 октября произошло ЧП на заводе по производству взрывчатых веществ в Рязанской области. На территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик»» произошло возгорание, в результате которого погибли 17 человек. Было возбуждено уголовное дело.