Взрывы прогремели на российском заводе боеприпасов

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Фото: страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте» страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте»

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из цехов.

Слышны взрывы, рассказал источник. По его сведениям, пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.

В Дзержинске находится ФКП «Завод имени Свердлова», которое производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.