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В Дзержинске на заводе боеприпасов прогремели взрывы

Ювелина Бернст
12 минут назад

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Взрывы прогремели на российском заводе боеприпасов
Фото: страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте»страница «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте»

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из цехов.

Слышны взрывы, рассказал источник. По его сведениям, пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.

В Дзержинске находится ФКП «Завод имени Свердлова», которое производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.

22 октября произошло ЧП на заводе по производству взрывчатых веществ в Рязанской области. На территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик»» произошло возгорание, в результате которого погибли 17 человек. Было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Интерфакс,
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