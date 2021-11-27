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Задержан глава крупного производителя аммиака «Тольяттиазота»

News.ru
27 минут назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова, передаёт РБК. Это произошло накануне собрания акционеров компании, инициированного «Уралхимом». До своего задержания Бобков сообщил ФСБ, СКР и прокуратуре о подготовке «силового захвата предприятия» со стороны «Уралхима».

Глава «Тольяттиазота» задержан после жалобы на рейдеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На территорию «Тольяттиазота» подъехало несколько машин ОМОН и Росгвардии, которые проникли на территорию завода и заблокировали въезд и выезд машин с территории, которые ввозят и вывозят опасные химические вещества для нужд производства. <...> В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания,— сообщил представитель «Тольяттиазота».

По его словам, ранее Бобков направил заявления в полицию из-за опасений «силового захвата предприятия». Он полагал, что следственные действия проводились «для незаконной смены совета директоров... и осуществления силового рейдерского захвата предприятия». В «Уралхиме» от комментариев отказались.

На собрании акционеров «Тольяттиазота» 27 ноября должны рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации «Корпорация „Тольяттиазот“» и членов совета директоров. Планируется избрание нового совета директоров.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали председателя Свердловского регионального отделения «Союза десантников», члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина. Его заподозрили в посредничестве в передаче взятки.

Происшествия,Евгений Тетерин,Росгвардия,Тольяттиазот,Уралхим,ФСБ,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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