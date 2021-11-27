Глава «Тольяттиазота» задержан после жалобы на рейдеров

На территорию «Тольяттиазота» подъехало несколько машин ОМОН и Росгвардии, которые проникли на территорию завода и заблокировали въезд и выезд машин с территории, которые ввозят и вывозят опасные химические вещества для нужд производства. <...> В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания,— сообщил представитель «Тольяттиазота».