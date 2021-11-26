Какое наказание грозит Рашкину за убийство лося

«Размер такого ущерба определяется экспертом на основании различных критериев, в том числе, какое животное было уничтожено и какое значение оно имело для места его обитания. Наказание по части первой указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. И говорить здесь о реальном сроке было бы слишком смело. По части второй санкции строже — от трех до пяти лет тюрьмы», — приводятся в материале слова Краснова.