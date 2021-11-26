Какое наказание грозит Рашкину за убийство лося

Адвокат Алексей Краснов в беседе с телеканалом «360» рассказал о грозящем Валерию Рашкину наказании после лишения депутатской неприкосновенности. Данное решение приняли в Госдуме после истории с убитым лосем.
Сейчас в отношении Рашкина СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.
«Размер такого ущерба определяется экспертом на основании различных критериев, в том числе, какое животное было уничтожено и какое значение оно имело для места его обитания. Наказание по части первой указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. И говорить здесь о реальном сроке было бы слишком смело. По части второй санкции строже — от трех до пяти лет тюрьмы», — приводятся в материале слова Краснова.
Посадить депутата, по словам адвоката, смогут только в том случае, если правоохранители найдут доказательства подтверждающие применение какого-либо действия для использования своего служебного положения или совершение убийства группой лиц по предварительному сговору. Также не исключено, что Рашкина привлекут к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования при задержании, подчеркнул Краснов.
В конце октября в Саратовской области в машине депутата полицейские обнаружили разделанную тушу лося. Поначалу Рашкин говорил, что нашел уже убитое животное, но позже признался, что сам застрелил его, спутав с кабаном.