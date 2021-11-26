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Какое наказание грозит Рашкину за убийство лося

Елена Прошина
23 минуты назад

Адвокат Алексей Краснов в беседе с телеканалом «360» рассказал о грозящем Валерию Рашкину наказании после лишения депутатской неприкосновенности. Данное решение приняли в Госдуме после истории с убитым лосем.

Какое наказание грозит Рашкину за убийство лося
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в отношении Рашкина СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

«Размер такого ущерба определяется экспертом на основании различных критериев, в том числе, какое животное было уничтожено и какое значение оно имело для места его обитания. Наказание по части первой указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. И говорить здесь о реальном сроке было бы слишком смело. По части второй санкции строже — от трех до пяти лет тюрьмы», — приводятся в материале слова Краснова.

Посадить депутата, по словам адвоката, смогут только в том случае, если правоохранители найдут доказательства подтверждающие применение какого-либо действия для использования своего служебного положения или совершение убийства группой лиц по предварительному сговору. Также не исключено, что Рашкина привлекут к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования при задержании, подчеркнул Краснов.

В конце октября в Саратовской области в машине депутата полицейские обнаружили разделанную тушу лося. Поначалу Рашкин говорил, что нашел уже убитое животное, но позже признался, что сам застрелил его, спутав с кабаном.

Происшествия,Алексей Краснов,Валерий Рашкин,Госдума,
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