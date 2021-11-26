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Антипрививочница распылила газ из баллончика в сотрудников Росгвардии

Елена Прошина
52 минуты назад

Два сотрудника Росгвардии в Вологде получили ожоги глаз после того, как антипрививочница распылила газ из баллончика с надписью «Дихлофос», сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Антипрививочница распылила газ из баллончика в росгвардейцев
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным следствия, днем в четверг, 25 ноября, в здание заксобрания Вологодской области пришла группа людей с петицией против обязательной вакцинации и ограничительных мер. Они требовали принять их. При этом некоторые из пришедших были без масок и нарушали пропускной режим, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии.

«Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц 46 лет стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ, а также применила насилие. В результате двум сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз первой степени. Им оказана амбулаторная медицинская помощь», - сообщили в ведомстве.

Следователи обнаружили на месте использованный баллончик с надписью «Дихлофос». Они намерены изучить записи камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Происшествия,Татьяна Васильева,Росгвардия,СКР,
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