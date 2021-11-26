Антипрививочница распылила газ из баллончика в росгвардейцев

По данным следствия, днем в четверг, 25 ноября, в здание заксобрания Вологодской области пришла группа людей с петицией против обязательной вакцинации и ограничительных мер. Они требовали принять их. При этом некоторые из пришедших были без масок и нарушали пропускной режим, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии.