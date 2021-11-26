Выжившая в аварии с Собчак впервые рассказала о смертельном ДТП

Чудом выжившая в аварии с участием автомобиля журналистки Ксении Собчак в Сочи Оксана Садовник рассказала подробности аварии и заявила, что не считает телеведущую виновной в ДТП.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Садовник в этой аварии получила травмы головы, груди, живота, позвоночника, конечностей, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом челюсти, ребер, носа, травму груди, живота и позвоночника, ушиб легких и почки и разрыв селезенки, которую пришлось удалить. Девушка была в коме, перенесла много операций и лишь недавно вернулась домой, где ей предстоит длительная реабилитация. Она до сих пор передвигается на костылях и носит корсеты на шее, поясе и груди из-за переломов.

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По словам Садовник, она не помнит момент аварии – о том, что произошло, ей рассказали позже. Девушка считает, что выжила благодаря пассажиру автобуса Руслану, который сделал все, чтобы она осталась жива.

В больнице ее ежедневно навещал муж. Он организовал ее перевозку из клиники в Сочи в одну из лучших столичных больниц, где, по ее словам, «действительно сотворили медицинское чудо».

Девушка рассказала, что Собчак после аварии предлагала помощь ее мужу в поиске няни сыну, но он отказался, сказав, что все сделает сам.

«Мы ничего не просили. Возможно, она обмолвилась, что в будущем поможет мне с реабилитацией. Муж ответил, что когда Оксана начнет понимать, что произошло, то сама попросит помощи, если понадобится. Собчак сказала: «Хорошо», - рассказала Садовник.

Она отметила, что если Собчак предложит ей помощь, она, наверное, не откажется, но стоять с протянутой рукой не готова. По мнению девушки, телеведущая не виновата в аварии.

«Виноват водитель. Даже если его подгоняли, это не снимает с человека ответственности. Он находился за рулем, потому принимал решение», - пояснила Садовник.

Она призналась, что не смотрела видеозапись столкновения – боится. Девушка также сообщила, что следователь после аварии пока не связывался с ней. Также не выходили на контакт родные виновника аварии.

«Им, наверное, вообще не до этого. Я даже не знаю, где все эти водители – тот, кто виновник и тот, который ехал с нами», - сказала девушка.

Она добавила, что навсегда лишила бы водительских прав виновника ДТП.

Садовник сожалеет, что из-за травм не может проводить время с пятилетним сыном. За ним сейчас следит соседка и вся ее семья. Они же водят его в детский сад, готовят обед.

«Я все время думаю, о последствиях травм, как физических, так и внешних, а еще кто мне вернет упущенное время, которое я не могу посвятить ребенку? Сын теперь не может проводить время с мамой в полном объеме. Для меня это самое ужасное: у меня есть ребенок, а меня будто бы рядом с ним нет», - сожалеет девушка.

Она также рассказала, что авария разрушила ее планы. На ее место уже взяли другого человека, таким образом она потеряла работу. До аварии девушка мечтала открыть свою фотостудию, уже нашла помещение. Арендодатели ждали, пока она проходила лечение в больнице после ДТП, но теперь уже требуют заплатить аренду и начать делать ремонт, иначе помещение отдадут другим.

Она призналась, что ей очень тяжело, и, чтобы не впасть в депрессию, она общается с людьми.

«Я очень стараюсь. Для своего ребенка. Потому что я нужна ему», - заключила Садовник.