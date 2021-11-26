Генпрокуратура возбудила 55 дел после ЧП на шахте "Листвяжная"

Генпрокуратура возбудила 55 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности по результатам проверки 25 шахт в Кузбассе после трагедии на шахте "Листвяжной", сообщается в Telegram-канале ведомства. В ведомстве также сообщили о внесении четырех представлений об устранении нарушений законодательства.

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Так, по информации Генпрокуратуры, на шахтах были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности, а также отсутствием обеспечения горняков средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Проверки на шахтах продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.