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Генпрокуратура возбудила 55 дел после ЧП на шахте "Листвяжная"

Газета.Ru
1 час назад

Генпрокуратура возбудила 55 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности по результатам проверки 25 шахт в Кузбассе после трагедии на шахте "Листвяжной", сообщается в Telegram-канале ведомства. В ведомстве также сообщили о внесении четырех представлений об устранении нарушений законодательства.

Генпрокуратура возбудила 55 дел после ЧП на шахте "Листвяжная"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по информации Генпрокуратуры, на шахтах были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности, а также отсутствием обеспечения горняков средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Проверки на шахтах продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

25 ноября на шахте "Листвяжной" Беловского района Кемеровской области произошло ЧП, в результате которого погиб 51 человек. Один спасатель, считавшийся погибшим, остался жив, его госпитализировали с отравлением метаном и переохлаждением. По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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