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СМИ: адвокат по делу Мамаева и Кокорина угрожал охранникам пистолетом

Елена Прошина
54 минуты назад

Человек, похожий на известного адвоката Геннадия Удуняна, угрожал пистолетом людям. Как сообщает «Спорт-Экспресс», юрист по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, якобы достал из своего Rolls-Royce оружие, чтобы пригрозить секьюрити, которые увели полуголого юриста.

СМИ: адвокат по делу Мамаева и Кокорина угрожал охранникам пистолетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября. На кадрах видно, что полуголый мужчина, который якобы является адвокатом, подошел к автомобилю, сел в него и достал оружие. После этого люди, которые, предположительно, являются охранниками одного из московских заведений, разбегаются от машины.

На видеозаписи также появляется девушка, которая похожа на бывшую супругу футболиста Дениса Глушакова Дарью — СМИ приписывают ей отношения с Удуняном.

Напомним, что Геннадий Удунян был адвокатом чиновника Минпромторга Дениса Пака в 2018 году. Он пострадал от удара стулом в потасовке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в одном из московских кафе.

В результате футболистов приговорили к реальному сроку — Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, а Кокорин — 1 год и 6 месяцев колонии. Их друг Александр Протасовицкий и брат Кокорина Кирилл, которые также участвовали в драке, получили год и пять месяцев и год шесть месяцев колонии соответственно. Позже они освободились из тюрьмы по УДО в сентябре 2019 года.

Происшествия,Александр Протасовицкий,Геннадий Удунян,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Денис Глушаков,ФСИН,Минпромторг,
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