СМИ: адвокат по делу Мамаева и Кокорина угрожал охранникам пистолетом

Человек, похожий на известного адвоката Геннадия Удуняна, угрожал пистолетом людям. Как сообщает «Спорт-Экспресс», юрист по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, якобы достал из своего Rolls-Royce оружие, чтобы пригрозить секьюрити, которые увели полуголого юриста.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября. На кадрах видно, что полуголый мужчина, который якобы является адвокатом, подошел к автомобилю, сел в него и достал оружие. После этого люди, которые, предположительно, являются охранниками одного из московских заведений, разбегаются от машины.

На видеозаписи также появляется девушка, которая похожа на бывшую супругу футболиста Дениса Глушакова Дарью — СМИ приписывают ей отношения с Удуняном.

Напомним, что Геннадий Удунян был адвокатом чиновника Минпромторга Дениса Пака в 2018 году. Он пострадал от удара стулом в потасовке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в одном из московских кафе.