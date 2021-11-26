СМИ: адвокат по делу Мамаева и Кокорина угрожал охранникам пистолетом

Человек, похожий на известного адвоката Геннадия Удуняна, угрожал пистолетом людям. Как сообщает «Спорт-Экспресс», юрист по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, якобы достал из своего Rolls-Royce оружие, чтобы пригрозить секьюрити, которые увели полуголого юриста.
Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября. На кадрах видно, что полуголый мужчина, который якобы является адвокатом, подошел к автомобилю, сел в него и достал оружие. После этого люди, которые, предположительно, являются охранниками одного из московских заведений, разбегаются от машины.
На видеозаписи также появляется девушка, которая похожа на бывшую супругу футболиста Дениса Глушакова Дарью — СМИ приписывают ей отношения с Удуняном.
Напомним, что Геннадий Удунян был адвокатом чиновника Минпромторга Дениса Пака в 2018 году. Он пострадал от удара стулом в потасовке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в одном из московских кафе.
В результате футболистов приговорили к реальному сроку — Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, а Кокорин — 1 год и 6 месяцев колонии. Их друг Александр Протасовицкий и брат Кокорина Кирилл, которые также участвовали в драке, получили год и пять месяцев и год шесть месяцев колонии соответственно. Позже они освободились из тюрьмы по УДО в сентябре 2019 года.