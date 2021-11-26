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Способность выжившего спасателя сутки продержаться в шахте в Кузбассе объяснили

Lenta.ru
1 час назад

Выживший горноспасатель Александр Заковряшин сумел сутки продержаться в аварийной шахте «Листвяжная» в Кузбассе благодаря медикаментозным препаратам, которые он постоянно себе вводил. Такое объяснение журналистам привел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Его комментарий «Ленте.ру» предоставила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Заместитель генпрокурора уточнил, что более суток Заковряшин карабкался на поверхность. «Он пользовался, как мы понимаем, несколькими приборами», — заявил Демешин.

Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека

Он подчеркнул, что пока озвученные выводы носят характер предположений, а не фактов.

Выживший горноспасатель в разговоре с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым отметил, что чувствует себя хорошо. Мужчина также поблагодарил медиков, которые за ним ухаживают.

Лечащий врач выжившего россиянина ранее рассказал, что у мужчины выявлено общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. По словам врача, спасатель, находясь в шахте, дважды терял сознание.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.

Происшествия,Видео,Сергей Цивилев,Дмитрий Демешин,Lenta.ru,
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