Способность выжившего спасателя сутки продержаться в шахте в Кузбассе объяснили

Выживший горноспасатель Александр Заковряшин сумел сутки продержаться в аварийной шахте «Листвяжная» в Кузбассе благодаря медикаментозным препаратам, которые он постоянно себе вводил. Такое объяснение журналистам привел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Его комментарий «Ленте.ру» предоставила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Заместитель генпрокурора уточнил, что более суток Заковряшин карабкался на поверхность. «Он пользовался, как мы понимаем, несколькими приборами», — заявил Демешин.

Он подчеркнул, что пока озвученные выводы носят характер предположений, а не фактов.

Выживший горноспасатель в разговоре с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым отметил, что чувствует себя хорошо. Мужчина также поблагодарил медиков, которые за ним ухаживают.

Лечащий врач выжившего россиянина ранее рассказал, что у мужчины выявлено общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. По словам врача, спасатель, находясь в шахте, дважды терял сознание.